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Форвард сборной Нидерландов травмировал колено и вероятно пропустит Евро-2020

Нидерланды
(4 голосов)

Дониэлл Мален сегодня перенес хирургическое вмешательство

Форвард сборной Нидерландов травмировал колено и вероятно пропустит Евро-2020
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Форвард национальной сборной Нидерландов и "ПСВ" Дониэлл Мален в этом сезоне на поле больше не выйдет. Напомним, молодой нападающий повредил колено в матче 17-го тура Эредивизи с "Фейеноордом".

Сегодня 20-летнего голландца прооперировали в Питтсбурге. "ПСВ" на своем официальном сайте заявил, что в нынешнем сезоне игрок больше не сыграет.

Вероятно, что из-за хирургического вмешательства и длительного восстановления Дониэлл не примет участие в предстоящем чемпионате Европы, который состоиться этим летом.

Мален забил 11 голов в 14 матчах в текущем сезоне чемпионата Нидерландов.

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В статье: Евро-2020 ПСВ (Эйндховен) Национальная сборная Нидерландов Дониэлл Мален
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Источник:
PSV
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