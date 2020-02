"Нет чувства лучше этого". Блинд впервые за 2 месяца сыграл за Аякс, ранее у него обнаружили миокардит

Защитник "Аякса" Дэйли Блинд сыграл в матче Кубка Нидерландов против "Витесса" (3:0). Игрок вышел на замену на 77-й минуте – 29-летний Блинд сыграл в официальном матче впервые с 10 декабря. Ранее врачи нашли у защитника миокардит (воспаление сердечной мышцы).

В своем Твиттере футболист поделился яркими эмоциями после долгого перерыва:

There is no better feeling! ????????⚽️ Big Thanks to my wife, family, friends, everyone of the medical team, and everyone who supported and believed in me. Thank you! #PositiveMindset pic.twitter.com/dpANfwcyvE