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"Нет чувства лучше этого". Блинд впервые за 2 месяца сыграл за Аякс, ранее у него обнаружили миокардит

Нидерланды
(1 голосов)

Какой же Дэйли крутой!

"Нет чувства лучше этого". Блинд впервые за 2 месяца сыграл за Аякс, ранее у него обнаружили миокардит
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Защитник "Аякса" Дэйли Блинд сыграл в матче Кубка Нидерландов против "Витесса" (3:0). Игрок вышел на замену на 77-й минуте – 29-летний Блинд сыграл в официальном матче впервые с 10 декабря. Ранее врачи нашли у защитника миокардит (воспаление сердечной мышцы).

В своем Твиттере футболист поделился яркими эмоциями после долгого перерыва:

"Нет чувства лучше этого. Большое спасибо моей жене, семье, друзьям, всем врачам и медицинскому персоналу; всем, кто поддерживал и верил в меня. Спасибо вам".

"Аякс" уверенно обыграл "Витесс" в четвертьфинале Кубка страны – голы на счету Бабеля, Гравенберха и Тадича.

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В статье: Аякс (Амстердам) Дэйли Блинд Кубок Нидерландов
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