Дэйли Блинд приступил к тренировкам после операции на сердце

Защитник "Аякса" Дэйли Блинд приступил к тренировкам. Он может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Голландии против "Утрехта", сообщает De Telegraaf.

Ранее врачи диагностировали у 29-летнего футболиста воспаление сердечной мышцы.

В конце декабря у Блинда был диагностирован миокардит. Болезнь была обнаружена на углубленном медицинском обследовании после того, как игрок почувствовал головокружение во время матча Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Валенсией" (0:1).