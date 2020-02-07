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Дэйли Блинд приступил к тренировкам после операции на сердце

Нидерланды
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Игрок пропустил около месяца

Дэйли Блинд приступил к тренировкам после операции на сердце
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Защитник "Аякса" Дэйли Блинд приступил к тренировкам. Он может принять участие в матче 22-го тура чемпионата Голландии против "Утрехта", сообщает De Telegraaf.

Ранее врачи диагностировали у 29-летнего футболиста воспаление сердечной мышцы.

В конце декабря у Блинда был диагностирован миокардит. Болезнь была обнаружена на углубленном медицинском обследовании после того, как игрок почувствовал головокружение во время матча Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Валенсией" (0:1).

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В статье: Аякс (Амстердам) Дейли Блинд
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