Нет ничего невозможного. Талантливый форвард Аякса не попал в пустые ворота с метра. ВИДЕО

Форварду "Аякса" Брайану Броббею первого февраля исполнилось 18 лет. Сейчас он выступает за дубль амстердамского клуба, который играет во втором по рангу дивизионе Чемпионата Нидерландов. При этом Брайан уже успел дважды стать чемпионом Европы в составе сборной среди игроков до 17-ти лет. В 2018-м он в частности забивал в финале в ворота сборной Италии (основное время завершилось ничьей 2:2, голландцы выиграли по пенальти).

Однако учитывая юный возраст, Брайану есть еще над чем работать. Это подтвердил и очередной матч чемпионата против "Бреды". На 22-й минуте Броббей умудрился не забить гол, когда казалось у него просто не остается вариантов.

Впрочем, уже через восемь минут Брайан все же достиг цели, поразив ворота соперника, и доказал, что со стрессоустойчивостью у него все в порядке. Другое дело, что юные аяксиды развалились во втором тайме и в итоге проиграли 2:4 более опытной команде. Последний гол получился особенно издевательским - в той ситуации каши наварил 20-летний хорватский голкипер Доминик Котарски.

После 26-ти туров "Йонг Аякс" занимает четвертое место в Эрсте Ддивизии, отставая от лидера на семь очков.