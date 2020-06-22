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Стекеленбург перешел в Аякс

Нидерланды
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Вратарь уже выступал за амстердамский клуб

Стекеленбург перешел в Аякс
Новина українською

Голкипер "Эвертона" Мартен Стекеленбург перешел в "Аякс", пишет пресс-служба клуба из Амстердама.

Соглашение с 37-летним голландским футболистом рассчитано на один сезон и будет действовать с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021-го.

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В статье: Мартен Стекеленбург Аякс (Амстердам)
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