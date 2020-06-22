Голкипер "Эвертона" Мартен Стекеленбург перешел в "Аякс", пишет пресс-служба клуба из Амстердама.

Соглашение с 37-летним голландским футболистом рассчитано на один сезон и будет действовать с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021-го.