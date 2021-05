Аякс одержал разгромную победу и оформил 35-е чемпионство в истории

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" дома разгромил "Эммен" со счетом 4:0. Голами в составе гостей отметились Мадуро, Алле, Ренш и Классен.

Таким образом, "Аякс" оформил досрочное чемпионство за три тура до конца первенства - у ПСВ нету шансов догнать команду Тен Хага по очках. "Божьи сыновья" стали чемпионами страны в 35-й раз в клубной истории - это рекорд Нидерландов.

Сезон 2019/20 Эредивизи был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса, а в кампании 2018/19 чемпионом страны стал "Аякс".

