Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год

Сербский форвард "Аякса" Душан Тадич поставил рекорд по числу результативных передач за календарный год. Он ранее принадлежал Лионелю Месси.

Это случилось в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ Алкмаар (2:1). 33-летний серб отдал голевую передачу на Себастьяна Алле, и она стала для него 37-й в 2021 году.

Ранее аргентинскому вингеру Лионелю Месси удавалось отдать 36 голевых передач за календарный год. Это было во времена его выступлений за "Барселону" в 2011-м.