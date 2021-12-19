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Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год

Нидерланды
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(1 голосов)

Неплохое достижение

Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год

Фото: Getty Images/Автор - Dean Mouhtaropoulos

Новина українською

Сербский форвард "Аякса" Душан Тадич поставил рекорд по числу результативных передач за календарный год. Он ранее принадлежал Лионелю Месси.

Это случилось в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ Алкмаар (2:1). 33-летний серб отдал голевую передачу на Себастьяна Алле, и она стала для него 37-й в 2021 году.

Ранее аргентинскому вингеру Лионелю Месси удавалось отдать 36 голевых передач за календарный год. Это было во времена его выступлений за "Барселону" в 2011-м.

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В статье: Лионель Месси Аякс (Амстердам) Душан Тадич ПСЖ
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Источник:
WilliamHill

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
19.12.2021 в 14:28
и тут карлика нагнули
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