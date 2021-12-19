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Тадич побил рекорд Месси по ассистам за год
Неплохое достижение
Фото: Getty Images/Автор - Dean Mouhtaropoulos
Сербский форвард "Аякса" Душан Тадич поставил рекорд по числу результативных передач за календарный год. Он ранее принадлежал Лионелю Месси.
Это случилось в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ Алкмаар (2:1). 33-летний серб отдал голевую передачу на Себастьяна Алле, и она стала для него 37-й в 2021 году.
Ранее аргентинскому вингеру Лионелю Месси удавалось отдать 36 голевых передач за календарный год. Это было во времена его выступлений за "Барселону" в 2011-м.
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