Утрехт уволил главного тренера после того, как тот подрался на тренировке с игроком

"Утрехт" на своем официальном сайте объявил, что команду покинул главный тренер Хэнк Фрейзер. Клубная прессслужба сообщает, что это решение основывается на "инциденте, который произошел на тренировочном поле, когда Фрейзер пересек границу".

По информации нидерландской прессы, во время тренировки Фрейзер подрался с игроком своей команды Амином Юнесом. Пока неизвестно, что послужило причиной ссоры между представителями одного клуба.

"В "Утрехте", как и в любой компании, есть свои нормы и ценности. Иногда в пылу ставки растут. Однако в этом случае Хэнк показал поведение, пересекающее границу дозволенного. Мы немедленно с ним приняли решение разойтись", - сообщил генеральный директор клуба Тийс ван Эйс.

После четырнадцати туров "Утрехт" занимает седьмое место в таблице Эредивизи. Клуб уже объявил, что преемником Фрейзера станет Александр Райкович.