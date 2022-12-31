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Экс-игрок Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов перенес инсульт. Ему 49 лет

Нидерланды
(1 голосов)

Сейчас он находится в госпитале

Экс-игрок Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов перенес инсульт. Ему 49 лет

Фото: RTL Nieuws

UA-Футбол
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Экс-игрок лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Нидерландов Марк Овермарс перенес "легкий инсульт". В четверг вечером он был помещен в больницу, как сообщил "Антверпен", где он работает спортивным директором:

"Марк Овермарс, спортивный директор "Антверпена", вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. Сейчас у Марка все хорошо, но какое-то время ему придется отдохнуть".

Овермарс работает в бельгийском клубе с марта 2022 года, после того как он подал в отставку с должности в "Аяксе". Марк покинул "Амстердам" в результате скандала с рассылкой непристойных сообщений женщинам-коллегам.

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В статье: Марк Овермарс Ройял Антверпен
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