Экс-игрок Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов перенес инсульт. Ему 49 лет

Экс-игрок лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Нидерландов Марк Овермарс перенес "легкий инсульт". В четверг вечером он был помещен в больницу, как сообщил "Антверпен", где он работает спортивным директором:

"Марк Овермарс, спортивный директор "Антверпена", вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. Сейчас у Марка все хорошо, но какое-то время ему придется отдохнуть".