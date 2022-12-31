Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов перенес инсульт. Ему 49 лет
Сейчас он находится в госпитале
Фото: RTL Nieuws
Экс-игрок лондонского "Арсенала", "Барселоны" и сборной Нидерландов Марк Овермарс перенес "легкий инсульт". В четверг вечером он был помещен в больницу, как сообщил "Антверпен", где он работает спортивным директором:
"Марк Овермарс, спортивный директор "Антверпена", вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. Сейчас у Марка все хорошо, но какое-то время ему придется отдохнуть".
Овермарс работает в бельгийском клубе с марта 2022 года, после того как он подал в отставку с должности в "Аяксе". Марк покинул "Амстердам" в результате
Популярное сейчас
- Мать Пеле до сих пор не знает о смерти сына
- Сухо и сдержанно. Артета снова ответил о потенциальном трансфере Мудрика в Арсенал
- ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов и вертолет – Генштаб
- Нидерландские СМИ снова вспомнили про Цыганкова после того, как ПСВ продал Гакпо в Ливерпуль
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО