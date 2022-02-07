"Мне стыдно". Спортивный директор Аякса покинул клуб из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

Экс-футболист "Аякса" Марк Овермарс, который вскоре после завершения карьеры вошел в правление клуба, а также занял должность спортивного директора, покинул нидерландский гранд. Пресс-служба "Аякса" подчеркивает, что к такому решению Марк пришел после диалога с руководством, в частности, с генеральным директором Эдвином Ван Дер Саром. Причина – целая серия неуместных сообщений, которые Марк отправлял коллегам-женщинам в течение длительного периода времени. Сам Овермарс отметил:

"Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с уведомлениями касательно моего поведения и о том, как именно это отразилось на других. Увы, я не осознавал, что где-то переступаю черту. Внезапно я ощутил огромное давление и прошу прощения. Для человека на такой должности подобное поведение – неприемлемо. Сейчас я это вижу, однако уже слишком поздно. Нет другого выхода, кроме как покинуть клуб. Ситуация давит и на мою личную жизнь. Прошу не преследовать меня и мою семью".

В бытность футболистом Марк также защищал цвета сборной Нидерландов, "Арсенала" и "Барселоны".