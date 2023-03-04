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У любительского клуба есть шанс выйти в финал Кубка Нидерландов, однако он может там не сыграть из-за религии
Сначала нужно пройти кого-то из гегемонов тамошнего футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Любительский клуб "Спакенбург" в 1/4 финала Кубка Нидерландов разгромил "Утрехт" и прошел в следующую стадию. Однако даже если они сделают еще одну сенсацию и квалифицируются в финал, то не смогут там сыграть, сообщает The Telegraph.
По традиции решающий матч Кубка Нидерландов проводят в воскресенье. В этом году он также запланирован на последний день недели – 30 апреля. Правда, "Спакенбург" имеет очень большую ортодоксальную идентичность, основанную на библейском послании. Учитывая это, они не играют свои поединки в воскресенье.
В футбольной ассоциации Нидерландов уже ведутся разговоры о нарушении своей традиции. Если "Спакенбургу" удастся выйти в финал Кубка, матч могут перенести на субботу 29 апреля.
Однако сначала любительскому клубу стоит пройти одного из трудных соперников: "Аякс", ПСВ или "Фейенорд". Жеребьевка состоится 4 марта поздно вечером.
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