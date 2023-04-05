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Фейонорд - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Нидерланды
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"ПСВ" уже ожидает соперника

Фейонорд - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" возглавляет таблицу и оторвался от "Аякса" уже на восемь очков. Тем не менее, амстердамцы могут взять реванш в Кубке страны. Эта стадия соревнований состоит из одного матча, поэтому уже сегодня мы узнаем, кто выйдет в финал турнира. Кстати, второй финалист уже известен: "ПСВ" вчера расправился с любительским клубом "Спакенбург", хоть и пропустил шедевральный гол в свои ворота.

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Кубок Нидерландов. 1/2 финала
5 апреля. Начало в 21:00
"Фейеноорд" - "Аякс"
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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам) смотреть футбол онлайн
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