ПСВ побеждает Аякс в дерби

Новое классическое дерби выявило победителя. На этот раз им стал клуб из Эйндховена "ПСВ". Хозяева обыграли "Аякс" со счетом 3:0. Отличились на 13 минуте Люк де Йонг и на 54 минуте молодой талант Хави Симонс реализовал пенальти.



На 78 минуте де Йонг и Симонс организовали гол вместе. Люк забил после передачи Хави.

"ПСВ" продолжает бороться за чемпионство. Сейчас команда находится на втором месте, имея 65 очков. "Фейенорд" занимает первую строчку с 70 очками, имея матч в запасе. "Аякс" занимает третье место имея в активе 62 балла.

Командам осталось сыграть 4 тура. Борьба продолжается.

Эредивизи

"ПСВ 3:0 "Аякс"

Голы: де Йонг 13, 78, Симонс 54(пен)

Стартовый состав:

ПСВ: Бенитес, ван Анхолт, Брентвейт, Рамалью, Тезе, Верман, Сангаре, Тил, Симонс, де Йонг, Бакайоко

Аякс: Рульи, Хато, Бесси, Тимбер, Санчес, Тейлор, Грилич, Классен, Бергвейн, Тадич, Бергейс