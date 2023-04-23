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ПСВ побеждает Аякс в дерби
ПСВ продолжает борьбу за чемпионство
Фото: Getty Images
Новое классическое дерби выявило победителя. На этот раз им стал клуб из Эйндховена "ПСВ". Хозяева обыграли "Аякс" со счетом 3:0. Отличились на 13 минуте Люк де Йонг и на 54 минуте молодой талант Хави Симонс реализовал пенальти.
На 78 минуте де Йонг и Симонс организовали гол вместе. Люк забил после передачи Хави.
"ПСВ" продолжает бороться за чемпионство. Сейчас команда находится на втором месте, имея 65 очков. "Фейенорд" занимает первую строчку с 70 очками, имея матч в запасе. "Аякс" занимает третье место имея в активе 62 балла.
Командам осталось сыграть 4 тура. Борьба продолжается.
Эредивизи
Голы: де Йонг 13, 78, Симонс 54(пен)
Стартовый состав:
ПСВ: Бенитес, ван Анхолт, Брентвейт, Рамалью, Тезе, Верман, Сангаре, Тил, Симонс, де Йонг, Бакайоко
Аякс: Рульи, Хато, Бесси, Тимбер, Санчес, Тейлор, Грилич, Классен, Бергвейн, Тадич, Бергейс
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