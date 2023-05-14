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Требуют отставки руководства. Матч Гронинген - Аякс остановлен из-за беспорядков фанатов хозяев
Болельщики "Зеленой армии" бросают дымовые шашки
Twitter AFC Ajax
В рамках 32-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на выезде играет против "Гронингена".
Однако матч длился недолго. Уже на 6-й минуте поединка арбитр был вынужден остановить игру из-за беспорядков среди болельщиков хозяев поля. В частности, фаны "Гронингена" с домашней трибуны выбросили на поле дымовые шашки, а позже один из поклонников "Гордости Севера" выбежал на поле с плакатом, на котором в оскорбительной форме был призыв к руководству клуба уйти в отставку.
После этого судья возобновил матч, однако через несколько минут был вынужден снова остановить встречу, так как фанаты не прекратили бросать дымовые шашки.
Напомним, в прошлом туре Эредивизи "Гронинген" сыграл вничью с "Гоу Эхед Иглс" 1:1. И таким образом, "зеленые" потеряли любые математические шансы на спасение от вылета. Это случилось впервые с сезона 1999/2000.
The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR— VAR Tático (@vartatico) May 14, 2023
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