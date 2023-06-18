Нидерланды
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У Кумана больше поражений во главе сборной за 4 матча, чем было у Ван Гала за 49
Ужасная статистика экс-наставник "Барсы"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 18 июня в матче за 3-е место Лиги наций сезона 2022/23 сборная Нидерландов
Таким образом, Рональд Куман проиграл уже свой 3-й матч из 4-х во главе "оранжевых" по возвращении на пост наставника сборной в январе.
Примечательно, что у Кумана больше поражений во главе Нидерландов, чем было у Луи Ван Гала за 49 матчей. Ван Гал тренировал сборную в период с 2012 по 2014 год и с 2021 по 2022 год.
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Источник:Squawka
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