Аякс подписал молодого таланта из Ромы

"Аякс" и "Рома" достигли договоренности о переходе Беньямина Тахировича, об этом сообщает официальный сайт клуба. Игрок подпишет долгосрочное соглашение на следующей неделе после прохождения медицинского теста.

По словам Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет около 8.5 млн евро.

О 20-летнем полузащитнике несколько месяцев назад хорошо отзывался его бывший наставник Жозе Моуриньо: "Он станет топ-игроком".

Также спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтат высказал свое мнение относительно приобретения футболиста: