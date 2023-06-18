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Аякс подписал молодого таланта из Ромы
Беньямин Тахирович теперь игрок амстердамского клуба
Фото: Getty Images
"Аякс" и "Рома" достигли договоренности о переходе Беньямина Тахировича, об этом сообщает официальный сайт клуба. Игрок подпишет долгосрочное соглашение на следующей неделе после прохождения медицинского теста.
По словам Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет около 8.5 млн евро.
О 20-летнем полузащитнике несколько месяцев назад хорошо отзывался его бывший наставник Жозе Моуриньо: "Он станет топ-игроком".
Также спортивный директор "Аякса" Свен Мислинтат высказал свое мнение относительно приобретения футболиста:
"Беньямин - сильный полузащитник, который много владеет мячом. Это огромный талант с великолепным менталитетом."
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