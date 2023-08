Аякс отклонил предложение Вест Хэма в размере 42 миллионов евро за своего лидера

"Аякс" отклонил новое предложение "Вест Хэма" по поводу полузащитника Мохаммеда Кудуса, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы сделали предложение в размере 42 миллиона евро, но оно было отклонено. В ближайшее время "Вест Хэм" определится с тем, будет ли продолжать переговоры.

Кудус выступает за "Аякс" с 2020 года. В прошлом сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

West Ham second bid for Kudus was also higher than Brighton’s bid sent at the beginning of the month and agreed with Ajax. ????????



Position changed now; it’s not enough to sell Kudus. https://t.co/3ygWxN6vsq