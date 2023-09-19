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В матче женских команд Эксельсиора и Аякса вратарь пыталась ввести мяч в игру пока ей забивали гол – Видео

Нидерланды
(1 голосов)

Забавный эпизод

В матче женских команд Эксельсиора и Аякса вратарь пыталась ввести мяч в игру пока ей забивали гол – Видео

Фото: https://twitter.com/AjaxVrouwen

Новина українською

В матче женского чемпионата Нидерландов между "Эксельсиором" и "Аяксом" (1:3) зрители увидели забавный гол. Нападающая гостей Роми Лейхтер оформила хет-трик. Один из голов был забит во время штрафного.

В компенсированное время Лейхтер со стандарта попала в перекладину, после чего снаряд полетел вверх. Вратарь хозяев подумала, что сфера опустится за лицевую линию, и поэтому решила быстро ввести в игру другой (второй) мяч для выполнения удара от ворот, он как раз лежал на сетке. Голкипер не ожидала, что мяч после выстрела Роми от газона все же попадет в ворота.

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В статье: Аякс (Амстердам) Эксельсиор (Роттердам)
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