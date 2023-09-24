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Хавбек ПСВ проспал матч своей команды
Он попросил у тренера разрешения не ехать на поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Выступающий в нынешнем сезоне за ПСВ на правах аренды полузащитник "Баварии" Малик Тилльман не принял участие в игре Эредивизии, поскольку проспал выезд команды на матч.
Тилльман не услышал сигнал будильника, из-за чего не успел отправить ПСВ на гостевой матч с "Алмере". Футболист связался со своим клубом и попросил разрешения приехать на игру. Главный тренер команды Петер Бош отказал в этом 21-летнему полузащитнику, но приехать все равно не получилось.
Комментируя эту ситуацию, Бош отметил, что в появлении Тиллмана в матче с "Алмере" не было необходимости, однако он приступит к тренировкам с командой в ближайшее время.
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