Хавбек ПСВ проспал матч своей команды

Выступающий в нынешнем сезоне за ПСВ на правах аренды полузащитник "Баварии" Малик Тилльман не принял участие в игре Эредивизии, поскольку проспал выезд команды на матч.

Тилльман не услышал сигнал будильника, из-за чего не успел отправить ПСВ на гостевой матч с "Алмере". Футболист связался со своим клубом и попросил разрешения приехать на игру. Главный тренер команды Петер Бош отказал в этом 21-летнему полузащитнику, но приехать все равно не получилось.

Комментируя эту ситуацию, Бош отметил, что в появлении Тиллмана в матче с "Алмере" не было необходимости, однако он приступит к тренировкам с командой в ближайшее время.