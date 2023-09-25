Аякс уволил директора Свена Мислинтата после протеста болельщиков

"Аякс" прекратил сотрудничество с директором Свеном Мислинтатом. Причиной такого решения стало отсутствие широкой поддержки внутри клуба, об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Временный генеральный директор Ян ван Халст прокомментировал ситуацию:

"Несколько попыток восстановить поддержку от болельщиков не дали желаемого результата. Это приводит к беспорядкам в клубе и вокруг него, также из-за неутешительных результатов. В последние месяцы Свен приложил огромные усилия для "Аякса", за что мы благодарны. Сейчас в интересах клуба двигаться дальше и найти путь к спортивному успеху".

Мислинтат, ранее работавший в "Боруссии" Дортмунд, "Арсенале" и "Штутгарте", был назначен спортдиректором "Аякса" нынешним летом.