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Аякс уволил директора Свена Мислинтата после протеста болельщиков

Нидерланды
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Он присоединился к клубу в этом году

Аякс уволил директора Свена Мислинтата после протеста болельщиков

Фото: пресслужби ФК "Аякс"

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"Аякс" прекратил сотрудничество с директором Свеном Мислинтатом. Причиной такого решения стало отсутствие широкой поддержки внутри клуба, об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Временный генеральный директор Ян ван Халст прокомментировал ситуацию:

"Несколько попыток восстановить поддержку от болельщиков не дали желаемого результата. Это приводит к беспорядкам в клубе и вокруг него, также из-за неутешительных результатов. В последние месяцы Свен приложил огромные усилия для "Аякса", за что мы благодарны. Сейчас в интересах клуба двигаться дальше и найти путь к спортивному успеху".

Мислинтат, ранее работавший в "Боруссии" Дортмунд, "Арсенале" и "Штутгарте", был назначен спортдиректором "Аякса" нынешним летом.

Напомним, что сегодня болельщики устроили протест руководству и сорвали матч против "Фейеноорда", где оппоненты выигрывали со счетом 3:0.

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В статье: Аякс (Амстердам) Свен Мислинтат
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Источник:
ajax.nl

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