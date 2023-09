Во время матча Аякс - Фейенорд спецподразделение конной полиции разогнало болельщиков перед стадионом. Видео

Поединок шестого тура Эредивизи между "Аяксом" и "Фейеноордом" был остановлен из-за протестов болельщиков хозяев. Судья дважды останавливал матч. Сначала в конце первого тайма, после того как файеры полетели на поле. Второй раз при похожей ситуации рефери остановил поединок на 55-й минуте и вывел команды с поля. "Фейенорд" выигрывал в течение поединка со счетом 3:0.

Болельщики "Аякса" протестуют против руководства клуба. У хозяев после пяти туров всего пять очков.

За пределами стадиона тоже было жарко, амстердамские болельщики продолжали нарушать общественное спокойствие, поэтому в дело вмешивалась полиция.

Riot police on horses charging at fans outside of the stadium.#Ajax | #AJAfey pic.twitter.com/DgIvjSS6jT