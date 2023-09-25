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Во время матча Аякс - Фейенорд спецподразделение конной полиции разогнало болельщиков перед стадионом. Видео
Поединок был остановлен
Фото: Getty Images
Поединок шестого тура Эредивизи между "Аяксом" и "Фейеноордом" был остановлен из-за протестов болельщиков хозяев. Судья дважды останавливал матч. Сначала в конце первого тайма, после того как файеры полетели на поле. Второй раз при похожей ситуации рефери остановил поединок на 55-й минуте и вывел команды с поля. "Фейенорд" выигрывал в течение поединка со счетом 3:0.
Болельщики "Аякса" протестуют против руководства клуба. У хозяев после пяти туров всего пять очков.
За пределами стадиона тоже было жарко, амстердамские болельщики продолжали нарушать общественное спокойствие, поэтому в дело вмешивалась полиция.
Riot police on horses charging at fans outside of the stadium.#Ajax | #AJAfey pic.twitter.com/DgIvjSS6jT— All About Ajax (@AllAboutAjax) September 24, 2023
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