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Остановленный из-за фейерверка матч Аякса с Фейенордом доиграют 27-го сентября
Команды сыграли в матче всего 55 минут
Фото: Getty Images
Совет профессионального футбола Нидерландов принял решение, что остаток матча "Аякс" - "Фейеноорд" будет доигран 27-го сентября. Остаток поединка пройдет без зрителей.
Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0.
В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.
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Источник:knvb.nl
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