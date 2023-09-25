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Остановленный из-за фейерверка матч Аякса с Фейенордом доиграют 27-го сентября

Нидерланды
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Команды сыграли в матче всего 55 минут

Остановленный из-за фейерверка матч Аякса с Фейенордом доиграют 27-го сентября

Фото: Getty Images

Новина українською

Совет профессионального футбола Нидерландов принял решение, что остаток матча "Аякс" - "Фейеноорд" будет доигран 27-го сентября. Остаток поединка пройдет без зрителей.

Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0.

В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
knvb.nl

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