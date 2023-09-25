Остановленный из-за фейерверка матч Аякса с Фейенордом доиграют 27-го сентября

Совет профессионального футбола Нидерландов принял решение, что остаток матча "Аякс" - "Фейеноорд" будет доигран 27-го сентября. Остаток поединка пройдет без зрителей.

Напомним, что воскресный матч между командами был прерван на 55-ой минуте из-за двух фейерверков, оказавшихся на поле. К этому моменту "Фейеноорд" выигрвал со счетом 3:0.

В среду, 27-го числа, "Аякс" должен был сыграть с "Волендамом", но матч перенесут на более позднюю дату.