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Аякс идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от Утрехта 3:4

Нидерланды
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Черная полоса для амстердамского клуба

Аякс идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от Утрехта 3:4

Фото: ajax.nl

UA-Футбол
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Сегодня команда из Амстердама уступила "Утрехту" 3:4. Матч приостанавливали в конце из-за брошенных на поле пластиковых стаканчиков.

После 7 первых матчей "Аякс" набрал 5 очков. У них 4 поражения, 2 ничьих и 1 победа. Сейчас "Аякс" идет на 17-м месте. Однако у ближайших команд по 8-9 сыгранных матчей.

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В статье: Аякс (Амстердам)
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