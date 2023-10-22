Аякс идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от Утрехта 3:4

Сегодня команда из Амстердама уступила "Утрехту" 3:4. Матч приостанавливали в конце из-за брошенных на поле пластиковых стаканчиков.

После 7 первых матчей "Аякс" набрал 5 очков. У них 4 поражения, 2 ничьих и 1 победа. Сейчас "Аякс" идет на 17-м месте. Однако у ближайших команд по 8-9 сыгранных матчей.