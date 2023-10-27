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Аякс не побеждает 9 матчей подряд - впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в Эредивизие

Нидерланды
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Аякс установил клубный антирекорд

Аякс не побеждает 9 матчей подряд - впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в Эредивизие

Фото: ajax.nl

UA-Футбол
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Команда из Амстердама уступила "Брайтону" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

"Аякс" не одержал ни одной победы в 9 последних матчах - 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).

В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов "Аякс" идет предпоследним - 17-м.

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В статье: Нидерланды Аякс (Амстердам) Аякс
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