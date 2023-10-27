Аякс не побеждает 9 матчей подряд - впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в Эредивизие

Команда из Амстердама уступила "Брайтону" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

"Аякс" не одержал ни одной победы в 9 последних матчах - 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).

В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов "Аякс" идет предпоследним - 17-м.