Нидерланды
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Аякс не побеждает 9 матчей подряд - впервые в истории. Клуб идет последним в группе ЛЕ и предпоследним в Эредивизие
Аякс установил клубный антирекорд
Фото: ajax.nl
Команда из Амстердама уступила "Брайтону" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).
"Аякс" не одержал ни одной победы в 9 последних матчах - 6 поражений и 3 ничьих. Это худшая серия в истории клуба (подсчет ведется с появления профессиональной лиги в Нидерландах в 1954 году).
В группе B Лиги Европы нидерландская команда занимает последнее, 4-е, место, набрав 2 очка. В чемпионате Нидерландов "Аякс" идет предпоследним - 17-м.
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Источник:nieuws
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