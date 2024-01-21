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Матч Эредивизи приостанавливали на 30 минут из-за нападения болельщиков на футболистов

Нидерланды

Насколько же эмоциональны некоторые люди

Матч Эредивизи приостанавливали на 30 минут из-за нападения болельщиков на футболистов

Фото: Brabants Dagblad

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В матче 18-го тура Эредивизи "Витесс" дома был повержен "Фейеноордом" (1:2). В конце матча, при счете 1:2, несколько местных болельщиков вырвались на поле из-за чего арбитр был вынужден приостановить игру.

Фаны "Витесса" начали нападать на игроков "Фейеноорда". Судья забрал всех участников поединка в подтрибунное помещение. Через 30 минут футболисты согласились доиграть матч. После инцидента счет не изменился.

"Фейенорд" занимает второе место в Эредивизие, отставая от лидера "ПСВ" на 10 очков. "Витесс" идет предпоследним.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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