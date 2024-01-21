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Матч Эредивизи приостанавливали на 30 минут из-за нападения болельщиков на футболистов
Насколько же эмоциональны некоторые люди
Фото: Brabants Dagblad
В матче 18-го тура Эредивизи "Витесс" дома был повержен "Фейеноордом" (1:2). В конце матча, при счете 1:2, несколько местных болельщиков вырвались на поле из-за чего арбитр был вынужден приостановить игру.
Фаны "Витесса" начали нападать на игроков "Фейеноорда". Судья забрал всех участников поединка в подтрибунное помещение. Через 30 минут футболисты согласились доиграть матч. После инцидента счет не изменился.
¡INVADEN EL CAMPO Y SE SUSPENDIÓ EL JUEGO!— ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 21, 2024
Los aficionados entran al campo y el árbitro para el partido entre Vitesse y Feyenoord.
El encuentro se reanudó sin complicaciones.
Vía: @ESPNnl pic.twitter.com/uJ1G9GRYat
"Фейенорд" занимает второе место в Эредивизие, отставая от лидера "ПСВ" на 10 очков. "Витесс" идет предпоследним.
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