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Аякс подписал форварда дортмундской Боруссии
Форвард вернулся в свой бывший клуб
twitter/FabrizioRomano
Нидерландский "Аякс" осуществил трансфер талантливого форварда "Боруссии Дортмунд U-19" Джулиана Райхоффа.
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Контракт действует до июня 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.
Джулиан присоединился к "Боруссии" из "Аякса" в 2021 году. За дортмундский клуб Райхофф забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах.
Welcome back, @JulianRijkhoff ⚪️????⚪️#ForTheFuture— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2024
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Источник:Ajax
Опубликовал: Екатерина Власова
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