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Аякс подписал форварда дортмундской Боруссии

Нидерланды
Обновлено

Форвард вернулся в свой бывший клуб

Аякс подписал форварда дортмундской Боруссии

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Нидерландский "Аякс" осуществил трансфер талантливого форварда "Боруссии Дортмунд U-19" Джулиана Райхоффа.

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Контракт действует до июня 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год.

Джулиан присоединился к "Боруссии" из "Аякса" в 2021 году. За дортмундский клуб Райхофф забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам)
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Источник:
Ajax
Опубликовал: Екатерина Власова
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