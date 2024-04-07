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Аякс был уничтожен Фейеноордом в матче Эредивизи. Статистика игры просто шокирует

Нидерланды

Это точно было дерби?

Аякс был уничтожен Фейеноордом в матче Эредивизи. Статистика игры просто шокирует

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 29-м туре Эредивизи "Фейенорд" разгромил "Аякс" со счетом 6:0. Амстердамцы вообще ничего не сумели противопоставить сопернику в этой игре.

Статистика игры прекрасно демонстрирует все, что происходило на поле:
Удары: 30 - 1
Удары в створ ворот: 15 -1
Ожидаемые голы (xG): 3,29 - 0,08

После этого матча команды остались на тех же местах в турнирной таблице - "Фейенорд" второй, "Аякс" - на 6-й строчке.

Эредивизи. 29 тур. 07.04.2024
Стадион "Де Кейп" (Роттердам)
"Фейенорд" - "Аякс" 6:0
Голы: Пайшан 34, 66, Минте 35, 56, Ганцко 45+1, Тимбер 62

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Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
07.04.2024 в 18:15
Питання: "Це точно було дербі?" (с) Відповідь: ні, це не було дербі. Бо дербі це зустріч команд з одного міста! Тоттенхем - Арсенал, або Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед, або Евертон - Ліверпуль це приклади дербі. А ось гра Амстердаму проти Роттердаму це НЕ ДЕРБІ.
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
07.04.2024 в 18:15
Питання: "Це точно було дербі?" (с) Відповідь: ні, це не було дербі. Бо дербі це зустріч команд з одного міста! Тоттенхем - Арсенал, або Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед, або Евертон - Ліверпуль це приклади дербі. А ось гра Амстердаму проти Роттердаму це НЕ ДЕРБІ.
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Черноморчик (Одесса )
07.04.2024 в 18:26
Это дерби, по типу шахтер-динамо,реал- барселона.
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филанкрот (donetsk)
07.04.2024 в 18:32
шахтер-динамо,реал- барселона не дербі,а класико
 
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