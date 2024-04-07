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Аякс был уничтожен Фейеноордом в матче Эредивизи. Статистика игры просто шокирует
Это точно было дерби?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 29-м туре Эредивизи "Фейенорд" разгромил "Аякс" со счетом 6:0. Амстердамцы вообще ничего не сумели противопоставить сопернику в этой игре.
Статистика игры прекрасно демонстрирует все, что происходило на поле:
Удары: 30 - 1
Удары в створ ворот: 15 -1
Ожидаемые голы (xG): 3,29 - 0,08
После этого матча команды остались на тех же местах в турнирной таблице - "Фейенорд" второй, "Аякс" - на 6-й строчке.
Эредивизи. 29 тур. 07.04.2024
Стадион "Де Кейп" (Роттердам)
"Фейенорд" - "Аякс" 6:0
Голы: Пайшан 34, 66, Минте 35, 56, Ганцко 45+1, Тимбер 62
History.#feyaja pic.twitter.com/u8iwVfbCGQ— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 7, 2024
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