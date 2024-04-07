Аякс был уничтожен Фейеноордом в матче Эредивизи. Статистика игры просто шокирует

В 29-м туре Эредивизи "Фейенорд" разгромил "Аякс" со счетом 6:0. Амстердамцы вообще ничего не сумели противопоставить сопернику в этой игре.

Статистика игры прекрасно демонстрирует все, что происходило на поле:

Удары: 30 - 1

Удары в створ ворот: 15 -1

Ожидаемые голы (xG) : 3,29 - 0,08

После этого матча команды остались на тех же местах в турнирной таблице - "Фейенорд" второй, "Аякс" - на 6-й строчке.

Эредивизи. 29 тур. 07.04.2024

Стадион "Де Кейп" (Роттердам)

"Фейенорд" - "Аякс" 6:0

Голы: Пайшан 34, 66, Минте 35, 56, Ганцко 45+1, Тимбер 62