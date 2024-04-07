Аякс опустился на 6-е место. Только однажды команда финишировала еще ниже

В 29-м туре Эредивизи "Аякс" потерпел сокрушительное поражение от "Фейеноорда" в Роттердаме (0:6). "Неймеген" разгромил на выезде "Витесс" (3:0) и опередил "лансьеров" в турнирной таблице.

Сейчас амстердамский клуб занимает 6-ю строчку (45 очков). Только в чемпионате 1964/65 столичный коллектив выступал еще хуже и занял 13-ю позицию.

В последних десяти турах "Аякс" одержал всего 2 победы. "Гоу Хед Иглс" отстает от именитого соперника всего на 3 балла, так что падение может продолжаться. Следующих выходных "божьих сыновей" ждет еще одно непростое испытание - в Амстердам приедет "Твенте", замыкающий топ-3.