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Аякс опустился на 6-е место. Только однажды команда финишировала еще ниже
"Божьи сыновья" в этом сезоне остались без благословения
Фото: twitter.com/AFCAjax
В 29-м туре Эредивизи "Аякс" потерпел сокрушительное поражение от "Фейеноорда" в Роттердаме (0:6). "Неймеген" разгромил на выезде "Витесс" (3:0) и опередил "лансьеров" в турнирной таблице.
Сейчас амстердамский клуб занимает 6-ю строчку (45 очков). Только в чемпионате 1964/65 столичный коллектив выступал еще хуже и занял 13-ю позицию.
В последних десяти турах "Аякс" одержал всего 2 победы. "Гоу Хед Иглс" отстает от именитого соперника всего на 3 балла, так что падение может продолжаться. Следующих выходных "божьих сыновей" ждет еще одно непростое испытание - в Амстердам приедет "Твенте", замыкающий топ-3.
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