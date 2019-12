Дайджест: паленая форма Коутиньо, танцы Погба на свадьбе и реакция на выходку Серии А с обезьянами

У "Баварии" проблемы с игровой формой? В рамках поединка 15-го тура Бундеслиги, мюнхенцы разбили дома "Вердер" (6:1). Интересно, что полузащитник команды Филипе Коутиньо отличился хет-триком и стал героем матча, но при этом, похоже, играл не в оригинальной футболке, а в реплике… Присмотритесь на материал и разницу в логотипах.

Поль Погба не играет за "Манчестер Юнайтед" с сентября, якобы из-за травмы лодыжки, но зато классно пляшет на свадьбе у родного брата Флорентина. Похоже, у француза травмирована совесть, а не нога.

Итальянские клубы с треском раскритиковали акцию Серии А, направленную на борьбу с расизмом. Напомним, боссы первенства использовали картины с обезьянами. "Рома" поддержала "Милан" и выступила с заявлением о том, что способ борьбы с дискриминацией был выбран неверно. Емко также высказался агент форварда "Интера" Ромелу Лукаку: "Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится только хуже".

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2