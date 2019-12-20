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Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч. ВИДЕО

Общие новости
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О непризнанных героях нашего времени

Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

После вручения Золотого мяча 2019-го года мир разделился на два лагеря. Один утверждает, что Лионель Месси - гений и вообще не может быть сомнений по поводу целесообразности вручения ему награды. Другой стоит на том, что Золотой мяч украли у Вирджила Ван Дейка. Однако есть как есть - нидерландский защитник Ливерпуля лишь второй. В связи с этим канал UA-Футбол решил вспомнить других звезд, которые из-за гегемонии Месси и Роналду так и не получили звание лучшего в мире на пике своей карьеры.

Соглашаетесь с сюжетом? Возможно мы кого-то забыли или кто-то лишний в этом списке? Пишите в комментариях.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Вирджил ван Дейк канал UA-Футбол
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