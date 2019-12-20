Жертвы Месси и Роналду. Кому несправедливо не дали Золотой мяч. ВИДЕО
О непризнанных героях нашего времени
После вручения Золотого мяча 2019-го года мир разделился на два лагеря. Один утверждает, что Лионель Месси - гений и вообще не может быть сомнений по поводу целесообразности вручения ему награды. Другой стоит на том, что Золотой мяч украли у Вирджила Ван Дейка. Однако есть как есть - нидерландский защитник Ливерпуля лишь второй. В связи с этим канал UA-Футбол решил вспомнить других звезд, которые из-за гегемонии Месси и Роналду так и не получили звание лучшего в мире на пике своей карьеры.
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