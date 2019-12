Дайджест: первая тренировка Артеты, отломанный нос Златана, Ампаду без дредов и Crossbar Challenge

"Арсенал" впервые вышел на тренировку под руководством нового наставника Микеля Артеты. Дебют испанского специалиста состоится на Boxing Day – "канониры" сыграют выездной матч против "Борнмута" 26 декабря.

Неизвестные нарушители порядка отпилили у скульптуры Златана Ибрагимовича нос и мизинец на ноге. Вероятно, статую Ибры изувечили недовольные фанаты "Мальме" – причина их злости заключается в том, что Златан стал совладельцем другого шведского клуба, "Хаммарбю". Ранее на скульптуру Златана уже совершалось нападение – на нее надевали стульчак от унитаза и мусорный пакет и даже поджигали. Ограждение не спасло бронзовую версию шведа от новой порции вандализма.

October 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium November 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby November 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue December 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again pic.twitter.com/nK37b9Lmqq

Футболист "Челси" Итан Ампаду (сейчас выступает за "Лейпциг" на правах аренды) шокировал болельщиков кардинальной сменой прически – валлиец решил избавиться от своих дредов. Как теперь без визитной карточки?!

The Crossbar Challenge taken to a new level! ????????



Watch @valenciacf_en's future stars in the #LaLigaPromises Santander which starts this Friday! ???? pic.twitter.com/lsFGQb34hu