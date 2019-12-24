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Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духайль

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Хорват покидает Европу

Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духайль
UA-Футбол
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Хорватский форвард Марио Манджукич официально покинул туринский "Ювентус". Он подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духайль".

Подробности сделки, а также сумма трансфера остаются неизвестным. По данным СМИ, он будет получать в новой команде более 5 миллионов евро в год.

Напомним, что после прихода в туринский "Ювентус" Маурицио Сарри, хорват потерял место в команде. Он не выходил на поле в текущем сезоне.

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В статье: Ювентус (Турин) Марио Манджукич Аль-Духайль
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