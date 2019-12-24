Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духайль
Хорват покидает Европу
Хорватский форвард Марио Манджукич официально покинул туринский "Ювентус". Он подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духайль".
Подробности сделки, а также сумма трансфера остаются неизвестным. По данным СМИ, он будет получать в новой команде более 5 миллионов евро в год.
@ChampionsLeague winner and @FIFAWorldCup finalist @MarioMandzukic9 signs for @mohanad_meme's side Al-Duhail. pic.twitter.com/nMCeSe0zNo— Soccer Iraq (@SoccerIraq) December 24, 2019
Напомним, что после прихода в туринский "Ювентус" Маурицио Сарри, хорват потерял место в команде. Он не выходил на поле в текущем сезоне.
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