Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духайль

Хорватский форвард Марио Манджукич официально покинул туринский "Ювентус". Он подписал контракт с катарским клубом "Аль-Духайль".

Подробности сделки, а также сумма трансфера остаются неизвестным. По данным СМИ, он будет получать в новой команде более 5 миллионов евро в год.

Напомним, что после прихода в туринский "Ювентус" Маурицио Сарри, хорват потерял место в команде. Он не выходил на поле в текущем сезоне.