Дайджест: ногти Златана, 34-летний старик Чарли Адам, Подольски-голкипер и недоуменный Аткинсон

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович выставил в своих социальных сетях фотографию мужских ног (должно быть, собственных) с явным фокусом на ногти. Подпись к публикации – не менее эксцентричная:

Помните такого парня как Чарли Адам? Когда-то он выступал за "Ливерпуль". Сейчас в Твиттере популярен тред с ним: слева – Адам в 2010-м, ему 24 года, а справа уже в 2020-м (34). Он одного возраста с Криштиану Роналду! Фанаты уже шутят про аренду в Чернобыль…

Cristiano Ronaldo and Charlie Adam are the same age.



Let that sink in. pic.twitter.com/AMPGYmJ9PL