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Дайджест: ногти Златана, 34-летний старик Чарли Адам, Подольски-голкипер и недоуменный Аткинсон

Общие новости
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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: ногти Златана, 34-летний старик Чарли Адам, Подольски-голкипер и недоуменный Аткинсон
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Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович выставил в своих социальных сетях фотографию мужских ног (должно быть, собственных) с явным фокусом на ногти. Подпись к публикации – не менее эксцентричная:

"Высокомерию нет. Уверенность #напоминание".

Помните такого парня как Чарли Адам? Когда-то он выступал за "Ливерпуль". Сейчас в Твиттере популярен тред с ним: слева – Адам в 2010-м, ему 24 года, а справа уже в 2020-м (34). Он одного возраста с Криштиану Роналду! Фанаты уже шутят про аренду в Чернобыль…

Форвард японского "Виссел Кобе" Лукас Подольски заменил голкипера в рамке ворот на тренировке и оформил великолепный сейв после плотного выстрела одноклубника. Талантливый человек – талантлив во всем?

Английский футбольный арбитр Мартин Аткинсон обслуживал поединок 21-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном". Перед началом встречи ему пожал руку некто в сером пальто. По губам Мартина можно прочитать: "Кто это был?"

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В статье: Златан Ибрагимович Чарли Адам Мартин Аткинсон Лукас Подольски Дайджест
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