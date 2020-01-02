Дайджест: ногти Златана, 34-летний старик Чарли Адам, Подольски-голкипер и недоуменный Аткинсон
Яркие свежие футбольные моменты
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович выставил в своих социальных сетях фотографию мужских ног (должно быть, собственных) с явным фокусом на ногти. Подпись к публикации – не менее эксцентричная:
"Высокомерию нет. Уверенность #напоминание".
Arrogance No. Confidence #reminder pic.twitter.com/5kMQiQdNyr— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 2, 2020
Помните такого парня как Чарли Адам? Когда-то он выступал за "Ливерпуль". Сейчас в Твиттере популярен тред с ним: слева – Адам в 2010-м, ему 24 года, а справа уже в 2020-м (34). Он одного возраста с Криштиану Роналду! Фанаты уже шутят про аренду в Чернобыль…
Cristiano Ronaldo and Charlie Adam are the same age.— Laurie (@LFCLaurie) January 1, 2020
Let that sink in. pic.twitter.com/AMPGYmJ9PL
Форвард японского "Виссел Кобе" Лукас Подольски заменил голкипера в рамке ворот на тренировке и оформил великолепный сейв после плотного выстрела одноклубника. Талантливый человек – талантлив во всем?
Английский футбольный арбитр Мартин Аткинсон обслуживал поединок 21-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном". Перед началом встречи ему пожал руку некто в сером пальто. По губам Мартина можно прочитать: "Кто это был?"
January 1, 2020
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