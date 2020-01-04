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Эдегор признан лучшим футболистом 2019-го года в Норвегии

Общие новости
(1 голосов)

Мартин обогнал Холанда в голосовании

Эдегор признан лучшим футболистом 2019-го года в Норвегии
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Атакующий полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Эдегор признан лучшим футболистом 2019-го года в Норвегии.

21-летний футболист принадлежащий мадридскому "Реалу" опередил в этом голосовании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и форварда "Борнмута" Джошуа Кинга.

Мартин Эдегеор в текущем сезоне принял участие в 16 матчах Ла Лиги в составе "Реал Сосьедада" и отметился 4 забитыми мячами.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Эдегор
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Источник:
eurosport.no
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