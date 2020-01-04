Эдегор признан лучшим футболистом 2019-го года в Норвегии
Мартин обогнал Холанда в голосовании
Атакующий полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Эдегор признан лучшим футболистом 2019-го года в Норвегии.
21-летний футболист принадлежащий мадридскому "Реалу" опередил в этом голосовании нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и форварда "Борнмута" Джошуа Кинга.
Мартин Эдегеор в текущем сезоне принял участие в 16 матчах Ла Лиги в составе "Реал Сосьедада" и отметился 4 забитыми мячами.
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Источник:eurosport.no
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