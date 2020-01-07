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Рейтинг самых дорогих футболистов от CIES: Месси еле вошел в десятку, Роналду – в ТОП-50

Общие новости
(1 голосов)

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Рейтинг самых дорогих футболистов от CIES: Месси еле вошел в десятку, Роналду – в ТОП-50
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Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов в мире. Первое место в списке сохранил нападающий "Пари Сен-Жермен" и "триколор" Килиан Мбаппе (€ 265,2 миллионов).

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На второй позиции теперь английский вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает крайний нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).

Интересно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают терять свои позиции в рейтинге. Если аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, то португалец (€ 80,3 млн) – сейчас на 49-й позиции.

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) – € 265,2 млн

2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – € 223,7 млн

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – € 175,1 млн

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн

5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) – € 155,6 млн

6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) – € 150,5 млн

7. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) – € 134,3 млн

8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – € 125,5 млн

9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) – € 123,6 млн

10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) – € 115,7 млн

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Антуан Гризманн Рахим Стерлинг CIES Мохамед Салах Гарри Кейн Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Джейдон Санчо
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Источник:
CIES Football Observatory

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Комментарии (8)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
07.01.2020 в 17:06
Хороший рейтинг, но Санчо переоценен.
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Spokoyno (Киев)
07.01.2020 в 17:15
Так Джейдон ще "пацан" Йому що років десять з гаком грати..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 16:50
Этот рейтинг - ни о чём! Он не показывает реальную картину. Ну, например, одного португальского футболиста, президент, который покупал трофеи для своего клуба, оценивал в миллиард евро. В итоге, этот игрок, с ценником в миллиард евро, так до конца и не понял, почему ему разрешалось регулярно забивать из офсайдов в самых важных матчах плей-офф ЛЧ, присвоил себе все заслуги по "завоеванию" трофеев, но в итоге был продан в Италию за жалкие сто миллионов с хвостиком... Вот вам и реальная стоимость...Вот, когда реально, за Мбаппе или Стерлинга отвалят за 200 "лимонов", вот тогда и можно будет говорить об их реальной стоимости. Но и это ещё не всё! Было время, когда за Месси предлагали РЕАЛЬНЕ 700 миллионов евро... ВОТ ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ!!! Как ни крути, а ни за кого больше в истории футбола не давали!
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+1
-3
adidas77 (Cумы)
07.01.2020 в 16:54
Господи, когда ты уже наберёшься ума? Фанатик чёртов!
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+2
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 17:07
Это ты спросил стоя у зеркала? ты сам с собой? Так ведь ответ простой. Читай мою правдивую аналитику и ума у тебя прибавится, это однозначно!
+1
-1
DimaADI (Днепр)
07.01.2020 в 17:11
Ты сам себе противоречишь.
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
07.01.2020 в 15:47
C'est La VieЧи вік бере своє... Ціна не то що може продемонструвати футболіст "тут і зараз", а з врахуванням перспектив. Тому схоже на правду, хоча по Салаху може трохи завищено. Мохамед скоріш вже пройшов "стадію зросту"
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+2
-1
adidas77 (Cумы)
07.01.2020 в 16:53
Салаху завищено?, а никакому Гризману? Это вообще цирк...
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0
-4

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