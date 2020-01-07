Рейтинг самых дорогих футболистов от CIES: Месси еле вошел в десятку, Роналду – в ТОП-50
Пишите в комментариях, есть ли шансы, что кто-то приобретет Криштиану у "Ювентуса"
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов в мире. Первое место в списке сохранил нападающий "Пари Сен-Жермен" и "триколор" Килиан Мбаппе (€ 265,2 миллионов).
На второй позиции теперь английский вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает крайний нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).
Интересно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают терять свои позиции в рейтинге. Если аргентинец (€ 125,5 млн) опустился на восьмое место, то португалец (€ 80,3 млн) – сейчас на 49-й позиции.
1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция) – € 265,2 млн
2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – € 223,7 млн
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – € 175,1 млн
4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн
5. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал) – € 155,6 млн
6. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур", Англия) – € 150,5 млн
7. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед", Англия) – € 134,3 млн
8. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – € 125,5 млн
9. Антуан Гризманн ("Барселона", Франция) – € 123,6 млн
10. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина) – € 115,7 млн