Рейтинг самых дорогих футболистов от CIES: Месси еле вошел в десятку, Роналду – в ТОП-50

Этот рейтинг - ни о чём! Он не показывает реальную картину. Ну, например, одного португальского футболиста, президент, который покупал трофеи для своего клуба, оценивал в миллиард евро. В итоге, этот игрок, с ценником в миллиард евро, так до конца и не понял, почему ему разрешалось регулярно забивать из офсайдов в самых важных матчах плей-офф ЛЧ, присвоил себе все заслуги по "завоеванию" трофеев, но в итоге был продан в Италию за жалкие сто миллионов с хвостиком... Вот вам и реальная стоимость...Вот, когда реально, за Мбаппе или Стерлинга отвалят за 200 "лимонов", вот тогда и можно будет говорить об их реальной стоимости. Но и это ещё не всё! Было время, когда за Месси предлагали РЕАЛЬНЕ 700 миллионов евро... ВОТ ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ!!! Как ни крути, а ни за кого больше в истории футбола не давали!