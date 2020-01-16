Все для Криштиану: УЕФА поменял схему на 4-4-2, чтобы Роналду попал в состав команды года?

УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Как сообщает издание Daily Mail, при публикации команды года УЕФА использовал не самую популярную схему 4-4-2 (или 4-2-4, если подразумевать более атакующий вариант), чтобы 34-летний Роналду гармонично вошел в состав.

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В голосовании фанатов португалец остался на четвертом месте среди нападающих после Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Садио Мане. Скорее всего, УЕФА убрал для подобного маневра одного их хавбеков, а именно Н'Голо Канте из "Челси".

Болельщики имели возможность голосовать за команду 2019 года с конца ноября. Роналду выиграл с "Ювентусом" Суперкубок Италии, а со сборной Португалии стал победителем Лиги наций.