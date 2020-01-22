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Платини - советник президента FIFPro

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Отстранение француза от футбольной деятельности закончилось в 2019 году

Платини - советник президента FIFPro
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини назначен советником президента FIFPro Филиппа Пья, сообщает AFP. Француз занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год.

В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности в связи с незаконным получением от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.

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В статье: Мишель Платини
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