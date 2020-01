Мхитарян в девятый раз признан лучшим футболистом Армении

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан футболистом года в Армении. Для него это уже девятая подобная награда.

Стоит отметить, что у экс-игрока "Шахтера" появился серьезный конкурент. Игрок "Хоффенхайма" Саркис Адамян вполне мог расчитывать на награду, получив в голосовании 104 бала. Однако, Генрих получил 109 голосов.

It is always an honor for me to be voted as MY COUNTRY’s Player of the Year, for the 9th time now Thanks to all those who have voted #armenia #bestplayer #award #micki #mkhitaryan #heno pic.twitter.com/Mle8pfQaKX