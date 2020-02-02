Антонио Конте: Клопп ничего не выиграл в Англии за 4 года, а я в первом сезоне взял АПЛ

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями насчет своей работы в "Челси" и прокомментировал сравнение себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

"В "Челси" я выиграл Премьер-лигу в первый же год, а во втором своем сезоне взял Кубок Англии.

Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже 4 года, а Гвардиола не взял ни одного трофея в своем первом сезоне", – рассказал Конте.