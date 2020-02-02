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Антонио Конте: Клопп ничего не выиграл в Англии за 4 года, а я в первом сезоне взял АПЛ

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(1 голосов)

Итальянский наставник оценил свою работу в АПЛ

Антонио Конте: Клопп ничего не выиграл в Англии за 4 года, а я в первом сезоне взял АПЛ
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Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями насчет своей работы в "Челси" и прокомментировал сравнение себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

"В "Челси" я выиграл Премьер-лигу в первый же год, а во втором своем сезоне взял Кубок Англии.

Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже 4 года, а Гвардиола не взял ни одного трофея в своем первом сезоне", – рассказал Конте.

Напомним, итальянский специалист был главным тренером "Челси" в период 2016-2018 годов.

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) АПЛ Пеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
02.02.2020 в 17:20
Пока он прав, но история переписывается......
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Alex.696 (Немирів)
02.02.2020 в 16:35
І що з того? В минулому році - ЛЧ, в нинішньому буде АПЛ. А що за 4 роки Конте ще досяг, крім першого чемпіонства?
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