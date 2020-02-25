Золотая бутса 2020: Рывок Месси, стабильность Иммобиле, Левандовски и Роналду

Минувший уик-энд в чемпионатах футбольной Европы ознаменовался голевой феерией, особенно порадовал своих болельщиков Лионель Месси, который снова забивает после затяжной как для него засухи (4 игры). Покер на счету аргентинца в матче с "Эйбаром". Уверенная победа "Барселоны" (5:0) и уверенная игра лидера каталонцев накануне важнейшего противостояния с "Наполи" в Лиге Чемпионов. В борьбе за "Золотую бутсу 2020" Месси сразу же врывается на шестое место и приближается к лидерам – 18 голов у Лео в Ла Лиге.

Продолжает стабильно забивать Иммобиле. В матче с "Дженоа" форвард "Лацио" повторил рекорд результативности чемпионата Италии, забив 27-й гол в турнире (в 25 турах). Римляне победили в гостях 2:3. В борьбе за "Золотую бутсу" у Чиро Иммобиле 34 пункта и уверенное первое место.

Роберт Левандовски отметился дублем в ворота "Падеборна", а его "Бавария" отпраздновала викторию 3:2, именно два мяча поляка во втором тайме стали решающими, последний гол был забит на 88-й минуте. Всего у Роберта 25 точных ударов (или 50 очков).

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ (2:1), первый в игре гол на счету португальца. Пока Криши удерживает позиции в тройке лидеров с 21 голом. Но не позволяет расслабиться Роналду юный талант современности Эрлинг Холанд. "Боруссия" Дортмунд в чемпионате Германии обыграла "Вердер" (2:0), второй мяч забил норвежский бомбардир – 42 балла у Холанда, всего 25 голов, но 16 из них забиты еще в австрийском чемпионате за "Зальцбург". Все в той же Бундеслиге "Лейпциг" разгромил "Шальке" (5:0), два мяча за "быков" забил Тимо Вернер, который всего имеет 21 точный удар в чемпионате.

Шестая позиция в этом рейтинге у Месси, и сразу за ним Обамеянг и Варди, у кажого по 17 голов. "Арсенал" обыграл "Эвертон" в АПЛ (3:2), а Обамеянг расписался в воротах "ирисок" двумя "автографами". "Лестер" попал в черную полосу, как и Варди, который не забивает в Премьер-лиге с прошлого года. "Интер" свой матч Серии А не проводил из-за эпидемиологического состояния. В Милане коронавирус вносит коррективы в расписание матчей, пока Ромелу Лукаку остается в десятке все с теми же 17-ю голами, но и игрой в запасе.

Также в десятке Килиан Мбаппе, Серхио Агуэро и Виссам Бен Йеддер - 16 голов у них, но хорошая основа для возможных будущих свершений.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 25 февраля