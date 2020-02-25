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Золотая бутса 2020: Рывок Месси, стабильность Иммобиле, Левандовски и Роналду

Общие новости
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Лучшие голеадоры европейских чемпионатов снова в ударе

Золотая бутса 2020: Рывок Месси, стабильность Иммобиле, Левандовски и Роналду
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Минувший уик-энд в чемпионатах футбольной Европы ознаменовался голевой феерией, особенно порадовал своих болельщиков Лионель Месси, который снова забивает после затяжной как для него засухи (4 игры). Покер на счету аргентинца в матче с "Эйбаром". Уверенная победа "Барселоны" (5:0) и уверенная игра лидера каталонцев накануне важнейшего противостояния с "Наполи" в Лиге Чемпионов. В борьбе за "Золотую бутсу 2020" Месси сразу же врывается на шестое место и приближается к лидерам – 18 голов у Лео в Ла Лиге.

Продолжает стабильно забивать Иммобиле. В матче с "Дженоа" форвард "Лацио" повторил рекорд результативности чемпионата Италии, забив 27-й гол в турнире (в 25 турах). Римляне победили в гостях 2:3. В борьбе за "Золотую бутсу" у Чиро Иммобиле 34 пункта и уверенное первое место.

Роберт Левандовски отметился дублем в ворота "Падеборна", а его "Бавария" отпраздновала викторию 3:2, именно два мяча поляка во втором тайме стали решающими, последний гол был забит на 88-й минуте. Всего у Роберта 25 точных ударов (или 50 очков).

Золотая бутса 2020: Рывок Месси, стабильность Иммобиле, Левандовски и Роналду - изображение 1

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ (2:1), первый в игре гол на счету португальца. Пока Криши удерживает позиции в тройке лидеров с 21 голом. Но не позволяет расслабиться Роналду юный талант современности Эрлинг Холанд. "Боруссия" Дортмунд в чемпионате Германии обыграла "Вердер" (2:0), второй мяч забил норвежский бомбардир – 42 балла у Холанда, всего 25 голов, но 16 из них забиты еще в австрийском чемпионате за "Зальцбург". Все в той же Бундеслиге "Лейпциг" разгромил "Шальке" (5:0), два мяча за "быков" забил Тимо Вернер, который всего имеет 21 точный удар в чемпионате.

Шестая позиция в этом рейтинге у Месси, и сразу за ним Обамеянг и Варди, у кажого по 17 голов. "Арсенал" обыграл "Эвертон" в АПЛ (3:2), а Обамеянг расписался в воротах "ирисок" двумя "автографами". "Лестер" попал в черную полосу, как и Варди, который не забивает в Премьер-лиге с прошлого года. "Интер" свой матч Серии А не проводил из-за эпидемиологического состояния. В Милане коронавирус вносит коррективы в расписание матчей, пока Ромелу Лукаку остается в десятке все с теми же 17-ю голами, но и игрой в запасе.

Также в десятке Килиан Мбаппе, Серхио Агуэро и Виссам Бен Йеддер - 16 голов у них, но хорошая основа для возможных будущих свершений.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 25 февраля

голы

очки

1

Чиро Иммобиле (Лацио)

27

54

2

Роберт Левандовски (Бавария)

25

50

3…5

Криштиану Роналду (Ювентус)

21

42

3…5

Эрлинг Холанд (Зальцбург/Боруссия)

25

42

3…5

Тимо Вернер (Лейпциг)

21

42

6

Лионель Месси (Барселона)

18

36

7…9

Пьер-Эмерих Обамеянг (Арсенал)

17

34

7…9

Ромелу Лукаку (Интер)

17

34

7…9

Джейми Варди (Лестер)

17

34

10…12

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

16

32

10…12

Виссам Бен Йеддер (Монако)

16

32

10…12

Серхио Агуэро (Ман Сити)

16

32

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Пьер-Эмерик Обамеянг Золотая бутса Тимо Вернер Месси Эрлинг Холанд стабильность Иммобиле Левандовски
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