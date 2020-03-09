Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
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Экс-футболист национальной сборной Бразилии Роналдиньо продолжает находиться под арестом в парагвайской тюрьме. Первое фото Ронни в заключении опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес в своем Твиттере.
MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ???????????? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020
Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона – 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест экс-футболиста, но на следующий день бывший игрок "Пари Сен-Жермен", "Барселоны" и "Милана" был освобожден из-под стражи.
Тем не менее, спустя всего несколько часов Роналдиньо вновь был арестован по запросу генеральной прокуратуры.
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