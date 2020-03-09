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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

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(1 голосов)

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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Новина українською

Экс-футболист национальной сборной Бразилии Роналдиньо продолжает находиться под арестом в парагвайской тюрьме. Первое фото Ронни в заключении опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес в своем Твиттере.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона – 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест экс-футболиста, но на следующий день бывший игрок "Пари Сен-Жермен", "Барселоны" и "Милана" был освобожден из-под стражи.

Читайте такжеРоналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае – он был задержан из-за фальшивых документов

Тем не менее, спустя всего несколько часов Роналдиньо вновь был арестован по запросу генеральной прокуратуры.

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В статье: Роналдиньо
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
09.03.2020 в 12:50
Ех... А ведь раньше, он шокировал своим майстерством, а не этим...
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