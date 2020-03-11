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Футболисты чилийского клуба вышли на матч с собаками из местного приюта

Общие новости
(1 голосов)

Очень интересный поступок

Футболисты чилийского клуба вышли на матч с собаками из местного приюта
UA-Футбол
Новина українською

Достаточно интересно событие произошло на матче чилийского чемпионата. Футболисты местного клуба "Коло-Коло" вышли на игру вместе с собаками.

Эти четвероногие друзья были взяты из местного приюта. Главная цель акции в том, что после игры любой желающий мог забрать питомца с собой.

Отметим, что в местном чемпионата "Коло-Коло" идет на 12-м месте.

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В статье: Коло-Коло (Сантьяго)
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