Футболисты чилийского клуба вышли на матч с собаками из местного приюта
Очень интересный поступок
Достаточно интересно событие произошло на матче чилийского чемпионата. Футболисты местного клуба "Коло-Коло" вышли на игру вместе с собаками.
Эти четвероногие друзья были взяты из местного приюта. Главная цель акции в том, что после игры любой желающий мог забрать питомца с собой.
Jugadores del @ColoColo entraron a la cancha con perritos que están el adopción— Diario Crónica Py (@diariocronicapy) March 11, 2020
¡¡¡Chulina!!!
@Guille8deLeon pic.twitter.com/8KvXfI10vo
Отметим, что в местном чемпионата "Коло-Коло" идет на 12-м месте.
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