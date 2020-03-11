Футболисты чилийского клуба вышли на матч с собаками из местного приюта

Достаточно интересно событие произошло на матче чилийского чемпионата. Футболисты местного клуба "Коло-Коло" вышли на игру вместе с собаками.

Эти четвероногие друзья были взяты из местного приюта. Главная цель акции в том, что после игры любой желающий мог забрать питомца с собой.

Jugadores del @ColoColo entraron a la cancha con perritos que están el adopción



¡¡¡Chulina!!!



@Guille8deLeon pic.twitter.com/8KvXfI10vo — Diario Crónica Py (@diariocronicapy) March 11, 2020

Отметим, что в местном чемпионата "Коло-Коло" идет на 12-м месте.