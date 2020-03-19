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Фелипе Мело: Когда Бразилия играла с Аргентиной, мы договаривались, что по очереди бьем Месси по ногам

Общие новости
(3 голосов)

Откровения одного из самых жестких хавбеков в истории футбола

Фелипе Мело: Когда Бразилия играла с Аргентиной, мы договаривались, что по очереди бьем Месси по ногам
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Бывший полузащитник национальной сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как он и его партнеры по команде играли против Лионеля Месси во время матчей с аргентинцами. Цитирует бразильца Sport.es.

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"Месси – уникальный футболист. Когда сборная Бразилии играла против Аргентины, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно менять друг друга в этом компоненте. Это несложно, просто без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его, просто сбить ритм. Речь идет о тактических фолах".

Фелипе Мело: Когда Бразилия играла с Аргентиной, мы договаривались, что по очереди бьем Месси по ногам - изображение 1

"Пеле? Я не видел матчи с его участием. Помню, как на ЧМ-1990 Аргентина обыграла Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико – лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на "Маракане". Не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико – феномены. Я видел игру Месси – это невероятно. Он лучше, чем Роналду, ведь Криштиану может забить 5 голов, а Месси может забить эти же 5 мячей и при этом отдать несколько ассистов".

Сейчас 36-летний Мело выступает за "Палмейрас". Ранее он защищал цвета "Мальорки", "Фиорентины", "Ювентуса" и "Галатасарая".

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Криштиану Роналду Фелипе Мело Пеле Зико
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
19.03.2020 в 11:42
Никто и никогда не определить лучшего в истории. У каждого времени свои герои
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мы за динамо (киев)
19.03.2020 в 10:21
ніхто не заперечує непересічний талант мессі. але . але корона на цей час належить пелє. як його били по ногам то може мессі і не снилося. в ті часи футболістів ламали нараз. ну а те шо якийсь там пилипко мало не бачив гри легендарного пелє то це курці на сміх. триразовий чемпіон світу -- недосяжний поки що ні для кого. футболіст який не тримав в руках ніку -- просто може бути лише хорошим футболістом.
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Fata Morgana (Запорожье)
19.03.2020 в 10:09
Если бы неофициальный титул "Король футбола" был бы переходящим я бы без сомнения отдал бы его Лионелю Месси!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2020 в 09:39
Я уже давно говорю, что футболисты и тренеры, настоящие и бывшие, все в один голос утверждают, что Лео Месси лучший в мире и, конечно же, Месси во много раз лучше Криштиано Роналду. Да и просто фанаты футбола могли быть свидетелями ситуации много раз, когда по ногам Месси бьют, а он до последнего стоит на ногах, не падает, в то время, как Роналду никто не бьёт по ногам и он падает сам.
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