Фелипе Мело: Когда Бразилия играла с Аргентиной, мы договаривались, что по очереди бьем Месси по ногам

Бывший полузащитник национальной сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как он и его партнеры по команде играли против Лионеля Месси во время матчей с аргентинцами. Цитирует бразильца Sport.es.

"Месси – уникальный футболист. Когда сборная Бразилии играла против Аргентины, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно менять друг друга в этом компоненте. Это несложно, просто без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его, просто сбить ритм. Речь идет о тактических фолах".

"Пеле? Я не видел матчи с его участием. Помню, как на ЧМ-1990 Аргентина обыграла Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико – лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на "Маракане". Не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико – феномены. Я видел игру Месси – это невероятно. Он лучше, чем Роналду, ведь Криштиану может забить 5 голов, а Месси может забить эти же 5 мячей и при этом отдать несколько ассистов".

Сейчас 36-летний Мело выступает за "Палмейрас". Ранее он защищал цвета "Мальорки", "Фиорентины", "Ювентуса" и "Галатасарая".