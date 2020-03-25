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Роналлдиньо на вершине, Месси и Роналду в тройке - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2008

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Многие из них играют до сих пор

Роналлдиньо на вершине, Месси и Роналду в тройке - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2008
UA-Футбол
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Пока весь футбол на паузе из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять самые дорогие команды разных годов. На очереди - 2008-й.

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Как и в прошлых списках, на вершине расположился Рональдиньо (80 миллионов). После него шел Кака (70 миллионов), а замыкали тройку Месси и Роналду.

Роналлдиньо на вершине, Месси и Роналду в тройке - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2008 - изображение 1

Отметим, что сразу 5 игроков из этой команды играют по сей день.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Кака Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Джон Терри Златан Ибрагимович Рио Фердинанд Стивен Джеррард Роналдиньо Фрэнк Лэмпард
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