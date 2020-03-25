Роналлдиньо на вершине, Месси и Роналду в тройке - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2008
Многие из них играют до сих пор
Пока весь футбол на паузе из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять самые дорогие команды разных годов. На очереди - 2008-й.
Как и в прошлых списках, на вершине расположился Рональдиньо (80 миллионов). После него шел Кака (70 миллионов), а замыкали тройку Месси и Роналду.
Отметим, что сразу 5 игроков из этой команды играют по сей день.
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