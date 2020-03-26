Сборная мира по номерам - Часть 2. Игроки, завершившие карьеру

Футбольные журналисты и болельщики неоднократно составляли свои символические сборные. На просторах интернета таких можно найти огромное множество, начиная от лучших футболистов в истории футбола, заканчивая игроками, которые выступают в определенной марке бутс.

Вынужденная пауза в европейском футболе толкает к тому, чтобы снова вернуться к этой теме, но на этот раз попробовать составить сборную футболистов, выступающих под номерами с 1-го по 11-й. Если в первой части в команду вошли лишь действующие игроки, то сейчас пришло время тех, кто свою карьеру уже закончил. Если же Вы не согласны с определенными номерами или позициями - с радостью узнаем Ваше мнение в комментариях.

Номер 1 - Лев Яшин (СССР, “Динамо” Москва)

По данной позиции особых споров быть не должно, ведь советский голкипер остается единственным, кто сумел получить Золотой Мяч. Сколько бы великих игроков после него не носило первый номер (Дзофф, Кан, Касильяс, Нойер), никто к уровню Яшина так и не смог приблизиться.

“Черный паук” известен своим особенным стилем игры, так как считается, что он стал одним из первым в мире вратарей, который освоил игру на выходах и по всей штрафной площадке. На свою шею он примерял золотые медали чемпионата Европы, Олимпийских игр, а также пять раз побеждал в чемпионате СССР с московским “Динамо”.

Другие претенденты: Дзофф, Кан, Дасаев

Номер 2 - Кафу (Бразилия, “Рома”, “Милан”)

Легендарный защитник “Селесао”, который долгое время был капитаном своей команды. Кафу - обладатель уникального достижения. На данный момент, он единственный футболист, игравший в трех подряд финалах Чемпионата Мира. И на двух из них (1994 и 2002) он завоевывал золото.

Успел “пошуметь” правый защитник и на клубном уровне, дважды побеждая в Серии А (сильнейшей лиге на то время). Помимо этого, уже на закате карьеры, вместе с “Миланом” сумел завоевать Лигу Чемпионов.

Другие претенденты: Бергоми, Геретс

Номер 3 - Паоло Мальдини (Италия, “Милан”)

А вот Мальдини, в отличии от игрока выше, больше одного раза побеждал в ЛЧ. Если быть точнее, на его счету сразу пять кубков. Пока что, лишь Роналду, который вместе с “Реалом” штамповал трофеи в самом престижном турнире Европы, сумел догнать итальянца по данном показателю.

Паоло всю свою карьеру провел в “Милане”, оставив огромный след в клубе. После ухода Мальдини, под тройкой в составе “россонери” может играть только его кровный наследник. Это ли не признание.

Другие претенденты: Роберто Карлос

Номер 4 - Рональд Куман (Нидерланды, “Барселона”, “ПСВ”)

Далеко не каждый форвард может похвастаться тем, что за карьеру забил 193 гола. А вот Куман, который играл на позиции центрального защитника, до этой отметки дойти сумел. Владея пушечным выстрелом, он в каждом своем клубе был штатным исполнителем штрафных ударов, благодаря чему и набил такую статистику.

Наиболее памятным его голом, скорее всего, стал точный выстрел в матче против “Сампдории”. Именно тот удар принес “Барселоне” первый в её истории трофей Лиги Чемпионов.

Другие претенденты: Виейра, Дзанетти, Гуллит, Гвардиола

Номер 5 - Франц Беккенбауэр (Германия, “Бавария”, “Герта”)

Предвкушая обязательный вопрос - “а где же Зинедин Зидан?”, ответственно заявляем, что с мучениями и уговорами, выбор был сделан в пользу легендарного немца, а не француза. Причин на то было несколько. Во-первых, Беккенбауэр, можна сказать, совершил революцию в футболе, став первым в истории игроком позиции “либеро”.

Во-вторых, именно во времена Франца сборная Германии и мюнхенская “Бавария” были доминирующими силами в мировом футболе, а сам защитник - наиболее ярким их представителем. Ну и третье, он был истинным лидером своих коллективов, никогда не ставя свои личные интересы превыше командных.

Другие претенденты: Зидан, Пуйоль, Фердинанд

Номер 6 - Хави (Испания, “Барселона”)

Кто знает, как сложилась бы карьера Лионеля Месси, если бы в одной команде с ним не играл бы Хави. Шестой номер каталонцев имел непревзойденный пас, а потому всегда снабжал мячом своих товарищей в самый подходящий момент. Он стал воплощением стиля “тики-таки”, которую Пеп Гвардиолу внедрил в “Барселоне”.

Вряд ли стоит особо вспоминать все его заслуги, так как он не так давно закончил игровую карьеру. Лишь отметим, что на счету Хави сразу 33 завоеванных трофея. Это не рекордное количество в истории, но достижение очень внушительное.

Другие претенденты: Барези, Нескенс, Адамс

Номер 7 - Андрей Шевченко (Украина, “Милан”, “Динамо”)

В начале 21-го века итальянский “Милан” был, наверное, наиболее популярным иностранным клубом в Украине. Матчи Серии А, которые тогда транслировались на “СТБ”, собирали у экранов большое количество зрителей, ведь все хотели увидеть игру Андрея.

Не нужно думать, что Шевченко попал сюда лишь из-за места рождения. Его заслуги перед футболом, особенно итальянским, огромны. Шева по разу выиграл Лигу Чемпионов и Серию А, дважды становился лучшим бомбардиром обоих турниров, а в 2004-м получил Золотой Мяч. Согласитесь, не часто в годы проведения чемпионатов Мира и Европы, данный приз берет игрок, который там даже не участвовал. Это еще больше говорит о его значимости.

Другие претенденты: Рауль, Дешам, Кантона

Номер 8 - Пол Скоулз (Англия, “Манчестер Юнайтед”)

Наименее звездный игрок данной сборной, как минимум из-за того, что сам “Рыжий принц” никогда не стремился выделяться на поле. Его главной задачей всегда была качественная игры, а остальные вещи уже мало интересовали.

На Чемпионате Мира 1998 года он был одним из ключевых футболистов очень талантливой сборной Англии. Именно на том Мундиале он забил в ворота Туниса свой шедевральный гол метров с 30-ти метров. Наивысшую похвалу Скоулз получил от Пепа Гвардиолы, назвавшим его лучшим полузащитником своего поколения, с которым он бы очень хотел сыграть в паре.

Другие претенденты: Райкард, Стоичков, Сократес

Номер 9 - Роналдо (Бразилия, “Интер”, “Реал”)

“El Fenomeno” уже в 17 лет побеждал на Чемпионате Мира, повторив достижение самого Пеле. В истории футбола было много достойных центральных нападающих (и почти все носили именно девятый номер), но Роналдо - был лучшим среди них.

На поле он умел абсолютно все. Когда ему было 16 лет, один из бразильских тренеров сделал прогноз, что в 1998 он будет играть на Чемпионате Мира. К его большому удивлению, на Мундиаль Роналдо попал на четыре года раньше. Коротко описывая “Зубастика”, можно сказать, что он сочетал космическую скорость, бразильскую технику и невероятную мощь. Вот уже действительно настоящий феномен.

Другие претенденты: Ван Бастен, Ширер, Шукер, Папен

Номер 10 - Диего Марадона (Аргентина, “Наполи”)

Что объединяет таких легенд футбола, как Платини, Пеле, Баджо, Гуллит, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Месси? Каждый из них носил на спине своей десятый номер. Но мы сегодня рискнем и сделаем выбор в пользу Диего Армандо Марадоны.

Почему именно он? Ответ достаточно прост. Играя в средних по уровню командах, он на своем горбу выводил их на мировую вершину. Его Аргентина побеждала и выходила в финал Чемпионата Мира. Его “Наполи” дважды завоевывал Скудетто в сильнейшей лиге мира. Он не просто считался ключевым игроком, он был центром своих команд. Заслуги Марадоны были признаны всеми. К примеру, в неаполитанском клубе за ним навечно закреплена "десятка". Такую же вещь в 2001-м году хотели сделать сборной Аргентины, но подобное противоречит международным правилам ФИФА.

Другие претенденты: Платини, Пеле, Баджо, Гуллит и многие другие

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Номер 11 - Олег Блохин (СССР, “Динамо”)

Не так много футболистов в истории могут похвастаться тем, что в одном матче обводили пятерых “баварцев” и забивали после этого гол. Ну а если без шуток, Олег Владимирович - действительно великий игрок, который достиг многих вершин в своей карьере. Один яркий факт - получив в 1975-м году Золотой Мяч, Блохин обошел в голосовании Йохана Кройфа и Франца Беккенбауэра. А это кое-что значит.

В сборной СССР он поставил уйму рекордов, став её лучшим бомбардиром и проведя рекордное количество матчей. С киевским “Динамо” он выиграл 18 трофеев, дважды сумев завоевать престижный на то время Кубок обладателей Кубков. Главное, чем на поле выделялся Блохин - его великолепная скорость, благодаря которой он мог “оставить в дураках” любого соперника.

Другие претенденты: Недвед, Збигнев

Для построения команды была выбрана привычная для наших дней схема 1-4-3-3. В тройке форвардов будет сразу два экс-футболиста “Динамо”, а роль "свободного художника" уготована Марадоне.

Итоговый состав: Яшин (1) - Кафу (2), Беккенбауэр (5), Куман (4), Мальдини (3) - Хави (6), Скоулз (8), Марадона (10) - Шевченко (7), Роналдо (9), Блохин (11)