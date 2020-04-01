Месси дороже Роналду и тотальное доминирование Барселоны - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2011

Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2011-й.

В том году в мире доминировала "Барселона" под руководством Гвардиолы. Как мы видим, сразу шесть футболистов вошли в ту команду, а самым дорогим оказался Лео Месси.

Стоит напомнить, что в 2011-м каталонский клуб победил в Лиге Чемпионов.