Календарный пазл. Гонка к нормализации после коронавируса

Теннисный Уимблдонский турнир, назначенный на конец июня, отменен. Ролан Гаррос перенесен с мая на сентябрь. Боксерские поединки переносятся с мая. Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА закончится в сентябре, а новый сезон начнется почти сразу же. И лишь европейский клубный футбол пытался закрывать глаза на происходящее. Точнее, он бросался из крайности в крайность. Из паники к сверхоптимизму. Некоторые, среди них и сам УЕФА, ожидали возвращения на поля третьего мая. А некоторые не верили, что сезон 2019/20 будет доигран вообще.

Лишь вчера, после видеоконференции УЕФА, наконец-то началась адекватная реакция. Александер Чеферин заявил о полном приоритете национальных лиг над Еврокубками и сборными и о готовности заканчивать сезон даже в августе. Также глава УЕФА подчеркнул желание не начинать сезон 2020/21, пока не будет закончен сезон 2019/20. Июньские матчи сборных сдвинуты на осень, Еврокубки сыграют лишь после лиг, будут сдвинуты трансферные окна, сроки контрактов, временно отменено правило Финансового Фейр-плей. Клубный футбол вздохнул свободнее.

Настоящее побеждает будущее

Когда вздохнет свободнее вся Европа? Итальянские эксперты считают, что большинство регионов страны смогут говорить о близости победы над коронавирусом в середине мая, Ломбардия, в которой больше умерших от болезни, чем во всех других регионах страны вместе взятых - еще через семь-десять дней. В принципе, учитывая стабилизацию показателей заболевших и умерших в стране в последние несколько дней, этот прогноз оптимистичен, но лишь немного. Но и тогда стране понадобится время для того, чтобы снять оковы и заинтересоваться футболом вновь.

Именно в Италии наименее верят в окончание этого сезона. Президент Федерации Футбола страны Габриэле Гравина хотя и желает закончить сезон и не собирается вручать Скудетто на основе 26-ти туров, но и не желает разрушить еще один сезон - следующий. В гораздо более успешной в борьбе с эпидемией Германии все наоборот. Генеральный директор Футбольного Союза Кристиан Зайферт после совещания с клубами говорит об окончании нынешнего сезона любой ценой. Как и Карл-Хайнц Румменигге: "Это и уменьшит убытки, и сохранит справедливость".

В Англии также отчаянно хотят играть. Точнее, не хотят возвращать бродкастерам лиги около 850-ти миллионов евро за отмену девяти туров. Причем по контракту нужно доиграть до 31-го июля. Именно потому в АПЛ подали идею изолировать всех игроков от их семей и доиграть лигу на закрытых тренировочных базах, т.н. "карантинных лагерях". Хотя кое-кто заявляет, что начало сезона 2020/21 зимой поможет лучше подготовиться к осеннему Чемпионату Мира-2022 в Катаре. Да и в той же Италии есть предложение играть все матчи на юге, где спокойнее.

Похоже, спонсоры нынешнего сезона побеждают спонсоров следующего. Новые поставщики футболок "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Уотфорда" не начнут работать в июле. А не желающим портить сезон 2020/21 следует понять, что он уже испорчен. "К нормальному состоянию футбол вернется лишь с сезона 2021/22", - добавляет Зайферт. "До этого же все должны проявить максимальное понимание". И вправду, нельзя бросать нынешний сезон на полдороге. Уж слишком много сил, пота, нервов и денег в него вложено. Его реально доиграть. И его нужно доиграть.

Апрель в июле

Итак, каков должен быть план на следующие 14 месяцев? На самом деле планов очень много. Чего только стоит опубликованный вчера 19-страничный план Ла Лиги по возвращению к тренировкам. Отныне клубные кухни после рабочего дня следует запирать, закупки продуктов следует производить не чаще, чем дважды в неделю. У каждого игрока будет именная посуда. Требуется постоянная дезинфекция прачечной. Поначалу массаж будут получать лишь травмированные, а в тренажерном зале и на самом поле одновременно могут находиться не более двух человек.

Я не буду опускаться до таких резолюций. И об экономике рано говорить. Лишь попытаюсь сверстать календарь последней стадии нынешнего и полного следующего сезона. И лишь заявлю, что лучше считать апрель, май и, возможно, июнь, вычеркнутыми из истории футбола, не существовавшими. И действие всех контрактов в эти месяцы перенести на следующие за ними. Так автоматически сократятся зарплаты игроков, что поможет клубам. И будут сняты вопросы о спонсорских контрактах. Просто апрель состоится в июне. Либо в июле.

Неделю назад Чеферин заявил, что, если не удастся начать до окончания июня, сезон будет потерян.

Мое мнение - возобновлять нужно даже в ноябре. И не начинать следующий сезон, пока не закончен этот. Кроме того, разные страны могут начать в разные сроки. Например, немцы способны удивить даже в мае. Но все же представим себе, что сезон возобновится первого июля. Разумеется, с двумя-тремя неделями подготовки до этого. Тогда его реально закончить до конца августа и затем выйти на традиционный перерыв на матчи сборных в срок.

Календари

С первого июля по первое сентября, если играть каждый уик-энд и мидуик, мы получаем 19 туров. Наиболее тяжелая ситуация, разумеется, в Италии, где в лиге нужно доиграть 13 туров (12 полных). Кроме того - второй полуфинал и финал Кубка. А также шесть туров Лиги Чемпионов и семь туров Лиги Европы (по одному неполному). Но даже "Рома" в случае выхода в финал Лиги Европы отыграет 19 матчей. А "Аталанта" с финалом Лиги Чемпионов - 18. Проблема лишь с "Ювентусом" и "Интером" - 20 и 22 матча. Но тогда можно перенести Кубок на осень.

В других лигах ситуация полегче. Все должны уложиться в 19 игровых дней. Кроме того, в запасе вариант 1/4 и 1/2 финала Еврокубков из одного матча. О чем уже шли разговоры. На нейтральном поле и даже на поле одной из команд. Ведь, скорее всего, поначалу придется играть без зрителей. Потому рассматривается и вариант Final4 - то есть полуфиналов и финалов в одном городе в течение нескольких дней. Хотя команды и против, ведь желают больше матчей и больше заработка. Но такой вариант всегда в запасе. Решат уже после окончания лиг.

Можно сократить и Квалификацию Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Если отменить "путь чемпионов" и "путь лиг" и вернуть общую - хватит и четырех раундов вместо шести. В первом сыграют 14 команд, во втором - 48 (в том числе и семь победителей первого), в третьем - 24, в четвертом - 12. Итого - 55 команд и шесть победителей, как и нужно. Причем первый раунд можно отыграть еще в августе. Ведь лиги Мальты, Сан-Марино, Андорры, Северной Ирландии и т.д. закончатся уже за 6-9 туров. А значит - могут и начать раньше.

Квалификацию Лиги Европы и вовсе можно сократить с шести до трех раундов. Если убрать и здесь "пути чемпионов" и перевести из Лиги Чемпионов не 37 команд, а всего десять (например, лучших по рейтингу из вылетевших во втором раунде Квалификации ЛЧ). Итого 168 команд в первом раунде, 84 - во втором, и 42 в третьем. Таким образом, можно начать групповые турниры 21-го октября, по новому плану УЕФА. Ведь до него в сентябре (кроме первого) - октябре останутся шесть вторников. Четыре - на Квалификацию и два - на матчи сборных.

Итак, начинаем сезон 2020/21 матчами сборных пятого и восьмого сентября, 12-го - лиги, 15-го - Квалификация Еврокубков. С 21-го октября по девятое декабря играем групповой турнир Еврокубков с одним перерывом на матчи сборных. А отставание в 3-5 туров лиги можно ликвидировать во время Рождественских каникул либо весной. Либо даже отыграть один круг и затем разделиться на шестерки либо восьмерки с игрой в два круга. Тогда в лигах Топ-5 получится 27-29 туров за сезон для лидеров вместо 34-38. Неплохая экономия времени.

Нужно уяснить, что нынешняя стадия сезона 2019/20 закончена. А для подготовки к сверхинтенсивной новой лучше открыть трансферное окно (в июне). После же короны начнётся сумасшедшая гонка футбола к нормализации. Гонка, которая продлится как минимум год. Да и, возможно, футбол, как говорит Чеферин, уже не будет таким, как прежде. Но этот путь нужно пройти. Главное - не спешить возвращаться. И не начинать сезон 2020/21, пока не закончен сезон 2019/20. Иначе футбол вновь, как и весной, окажется в анархии. И вновь проиграет.