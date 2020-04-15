  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чемпионаты Австрии и Чехии ближе других в Европе к возобновлению

Общие новости
(1 голосов)

Составят компанию Беларуси

Чемпионаты Австрии и Чехии ближе других в Европе к возобновлению
UA-Футбол
Новина українською

В Европе сейчас два европейских чемпионата близки к своему возобновлению. Об этом передает Reuters.

Первым делом речь идет об Австрии. В стране уже понемногу перестают действовать ограничительные меры. Команды могут вернуться к тренировкам уже на следующем неделе. А возобновления турнира планируется к концу мая

Не отстает и Чехия. Там футболисты уже в 20-х числах апреля начнут тренироваться, а к началу лета смогу возобновить национальное первенство.

Отметим, что сейчас только в Беларуси продолжается сезон в Европе.

Читайте такжеВозобновление Бундеслиги в мае? Есть этическая проблема
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австрия Чехия коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...