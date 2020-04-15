Чемпионаты Австрии и Чехии ближе других в Европе к возобновлению

В Европе сейчас два европейских чемпионата близки к своему возобновлению. Об этом передает Reuters.

Первым делом речь идет об Австрии. В стране уже понемногу перестают действовать ограничительные меры. Команды могут вернуться к тренировкам уже на следующем неделе. А возобновления турнира планируется к концу мая

Не отстает и Чехия. Там футболисты уже в 20-х числах апреля начнут тренироваться, а к началу лета смогу возобновить национальное первенство.

Отметим, что сейчас только в Беларуси продолжается сезон в Европе.