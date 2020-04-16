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Динамо уволило главного тренера. Экс-наставник Карпат на подходе

Общие новости
(1 голосов)

Бьелица ушел, Йовичевич - главный претендент

Динамо уволило главного тренера. Экс-наставник Карпат на подходе
Новина українською

Загребское "Динамо" официально сообщило о расставании с главным тренером команды Ненадом Бьелицей.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса клуб находится в тяжелой экономической ситуации. Из-за приостановки сезона "Динамо" отправило в отставку почти весь персонал и тренерский штаб в связи с финансовыми трудностями.

Изначально Бьелица не хотел идти на уступки, однако стороны, как видим, смогли прийти к компромиссу и разорвали контракт по взаимному согласию сторон.

На данный момент главным претендентом на вакантную должность является экс-тренер "Карпат" Игор Йовичевич, который до сего момента работал с молодежкой "Динамо".

Напомним, в "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го.

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В статье: Динамо (Загреб) Игор Йовичевич Ненад Бьелица
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Комментарии (2)
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5ata4ok (Харьков)
17.04.2020 в 00:04
идиоты
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Сокира (New Castle)
17.04.2020 в 00:02
Клікбейтщики срані.
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