Динамо уволило главного тренера. Экс-наставник Карпат на подходе

Загребское "Динамо" официально сообщило о расставании с главным тренером команды Ненадом Бьелицей.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса клуб находится в тяжелой экономической ситуации. Из-за приостановки сезона "Динамо" отправило в отставку почти весь персонал и тренерский штаб в связи с финансовыми трудностями.

Изначально Бьелица не хотел идти на уступки, однако стороны, как видим, смогли прийти к компромиссу и разорвали контракт по взаимному согласию сторон.

На данный момент главным претендентом на вакантную должность является экс-тренер "Карпат" Игор Йовичевич, который до сего момента работал с молодежкой "Динамо".

Напомним, в "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го.