The Independent: УЕФА не получала никаких рекомендаций от ВОЗ по поводу отмены турниров
Опровержение информации
В УЕФА заявили, что не получали рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене всех международных турниров до конца 2021 года. Напомним, сутра мы сообщали, что подобная рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов.
Представитель Европейского футбольного союза сообщил The Independent, что подобных советов не поступало. Также опровергла факт рекомендаций сама ВОЗ.
По информации источника, информация об отборе команд в Лигу чемпионов по рейтингу УЕФА – это следствие интерпретации неверных данных о рекомендации ВОЗ, она также является ошибочной.
Завтра, 23 апреля, УЕФА соберется вновь, чтобы окончательно определиться с календарем и продолжением чемпионатов.
Новости по теме
- 08:35 Украинские Академия Руха, советы от УЕФА и попытки Попова уйти в аренду. Главные новости за 21 апреля. Аудио
- 20:00 Зарубежные В Польше определились с датами возобновления сезона
- 21:00 Украинские Евтушенко: В Динамо очень строгий карантин. На базе одновременно могут находиться не более 4 человек