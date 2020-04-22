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The Independent: УЕФА не получала никаких рекомендаций от ВОЗ по поводу отмены турниров

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Опровержение информации

The Independent: УЕФА не получала никаких рекомендаций от ВОЗ по поводу отмены турниров
Новина українською

В УЕФА заявили, что не получали рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене всех международных турниров до конца 2021 года. Напомним, сутра мы сообщали, что подобная рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов.

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Представитель Европейского футбольного союза сообщил The Independent, что подобных советов не поступало. Также опровергла факт рекомендаций сама ВОЗ.

По информации источника, информация об отборе команд в Лигу чемпионов по рейтингу УЕФА – это следствие интерпретации неверных данных о рекомендации ВОЗ, она также является ошибочной.

Завтра, 23 апреля, УЕФА соберется вновь, чтобы окончательно определиться с календарем и продолжением чемпионатов.

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В статье: УЕФА коронавирус карантин
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Источник:
The Independent

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